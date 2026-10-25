В городе Чханвон в Южной Корее работница фабрики в возрасте около 40 лет погибла после того, как на нее упал радиатор трансформатора весом около 60 килограммов. Женщина завершила сверхурочную смену и направлялась домой, когда ее ударил радиатор, сообщает Korea Herald.

Падение с лестницы

Инцидент произошел около 12:12 в субботу на фабрике по производству комплектующих для мобильных телефонов в районе Масан-Хоевон-гу. По данным полицейского участка Масан Тонбу, радиатор упал с внешней аварийной лестницы здания с высоты около четырех метров.

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако позже она умерла от полученных травм.

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Демонтаж трансформатора

В момент происшествия внешний подрядчик, нанятый фабрикой, демонтировал неиспользуемый трансформатор из электрического помещения на втором этаже. Полиция считает, что колесо тележки, которой перевозили радиатор, зацепилось за выступ на внешней лестнице. В результате радиатор выпал и упал на землю.

Расследование продолжается

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, в том числе проверяют, были ли во время демонтажных работ обеспечены надлежащие меры безопасности.

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