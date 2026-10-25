В городе Гкеберха, ЮАР, усиленные крышки на сервисных панелях фонарей моста William Moffatt Expressway в настоящее время помогают сдерживать кражи электрических кабелей. Как сообщает Daily Maverick, муниципальные техники месяцами заменяли украденные кабели, однако кражи повторялись, несмотря на ночные патрули частной охраны.

Член городского совета округа №6 Герт Энгельбрехт заявил, что предыдущие меры — бетонирование участков возле опор, сваривание крышек и установка металлических полос — не давали длительного результата. Новые толстые крышки изготовила Steel Tube Bargain Centre, а установила Yonke Installation. По словам Энгельбрехта, их оплатил кандидат в мэры от DA Ретиф Одендал.

Фонари, которые становились целью воров, расположены от Cape Road до участка за торговым центром William Moffatt. Энгельбрехт отметил, что после установки и сваривания новых конструкций это самый длительный период без новых краж на мосту. По его данным, за продажу украденных кабелей на металлолом можно получить от 350 до 500 рандов.

Загрязнение реки

Кражи кабелей — лишь одна из проблем долины Баакенс, зелёной зоны с финбошем, речными биотопами и открытыми пространствами, проходящей через Гкеберху. Председатель отделения Eastern Cape организации Wildlife and Environment Society of South Africa Гэри Кукемур заявил, что устаревшее оборудование и ненадлежащее обслуживание трёх насосных станций способствуют загрязнению реки Баакенс. По его словам, переливы сточных вод попадают в реку, а затем — в гавань.

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В отчёте, опубликованном в июле, Южноафриканская комиссия по правам человека назвала Баакенс одной из водных систем Нельсон-Мандела-Бей, вызывающих обеспокоенность из-за загрязнения стоками. Комиссия призвала расследовать источники загрязнения, принять восстановительные меры и в течение 12 месяцев проводить мониторинг качества воды на участках Баакенс и Чатти.

Инвазивные растения и безопасность

Мервин Брауард, сотрудничающий с Wessa в экологических проектах с участием школ и организаций Гкеберхи, предупредил, что постоянное загрязнение угрожает водным видам. По его словам, от него могут пострадать находящиеся под угрозой исчезновения краснопёрые гольяны, а также выдры. Среди проблемных инвазивных растений он назвал порт-джексон, длиннолистную акацию, бразильский перец, лантану, инкберри и австралийский мирт. Такие растения увеличивают количество горючего материала и могут усилить риск неконтролируемых пожаров в жаркий сухой сезон.

Энгельбрехт также обратил внимание на нехватку охраны: иногда всю долину должен патрулировать один муниципальный рейнджер. Муниципалитет не ответил на вопросы издания, направленные 22 октября, об очистке территории от инвазивных растений, безопасности посетителей и реагировании на утечки канализации.

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