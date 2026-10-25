格克贝拉大桥新盖板遏制电缆盗窃——《每日晨报》

在南非格克贝拉，William Moffatt Expressway大桥路灯检修面板上的加固盖板目前正帮助遏制电缆盗窃。正如《每日晨报》报道，市政技术人员数月来一直更换被盗电缆，但尽管有私人安保人员夜间巡逻，盗窃仍反复发生。

第6选区市议员赫特·恩格尔布雷希特表示，此前的措施——在灯柱附近区域浇筑混凝土、焊死盖板以及安装金属条——未能取得持久效果。新的厚盖板由Steel Tube Bargain Centre制造，并由Yonke Installation安装。恩格尔布雷希特称，费用由DA市长候选人雷蒂夫·奥登达尔支付。

成为盗贼目标的路灯位于Cape Road至William Moffatt购物中心后方区域之间。恩格尔布雷希特指出，自新结构安装并焊接固定后，这是该桥最长一段没有发生新盗窃案的时期。据他介绍，被盗电缆作为废金属出售可获得350至500兰特。

河流污染

电缆盗窃只是巴肯斯谷面临的问题之一。巴肯斯谷是一片穿过格克贝拉的绿地，拥有芬博斯植被、河流生境和开阔空间。南非野生动物与环境协会东开普省分会主席加里·库克莫尔表示，三座泵站设备老化及维护不当，助长了巴肯斯河的污染。他说，污水溢流进入河中，随后流入港湾。

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南非人权委员会在7月发布的一份报告中，将巴肯斯列为纳尔逊·曼德拉湾因污水污染而引发担忧的水系之一。该委员会呼吁调查污染源、采取补救措施，并在12个月内监测巴肯斯和查蒂地点的水质。

入侵植物与安全

与Wessa合作开展格克贝拉学校和组织参与的环境项目的默文·布劳阿德警告称，持续污染威胁水生物种。他表示，濒危的红鳍米诺鱼以及水獭都可能受到影响。他列举的有问题入侵植物包括Port Jackson、长叶金合欢、巴西胡椒、马缨丹、inkberry和澳大利亚桃金娘。这些植物会增加可燃物数量，并可能在炎热干燥季节加剧失控火灾的风险。

恩格尔布雷希特还指出安保不足：有时整座山谷只能由一名市政巡护员巡逻。市政府未回应该媒体于10月22日发出的询问，问题涉及清除该地区的入侵植物、游客安全以及对污水泄漏的应对。

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