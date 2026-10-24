Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара не предусматривает участия своих военных в боевых действиях против йеменских хуситов в рамках оборонного соглашения с Саудовской Аравией и Пакистаном. Возможная военная поддержка Эр-Рияда, по его словам, должна прежде всего усилить сдерживание и способствовать безопасности и стабильности в регионе.

Как сообщает The National, Турция рассмотрит запросы Саудовской Аравии о военной помощи и определит ее объем после ратификации соглашения парламентом. Саудовская Аравия и Пакистан уже ратифицировали документ.

Соглашение трех государств

Мекканское оборонное соглашение было подписано в августе и на этой неделе передано на ратификацию в парламент Турции. Оно основано на принципе, согласно которому нападение на одного участника считается нападением на всех.

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В то же время статья 2 предусматривает взаимную помощь в случае нападения или военной агрессии со стороны «другой страны или группы стран». Такая формулировка поднимает вопрос о том, будет ли договор распространяться на удары хуситов, которые в последние недели активизировали атаки на Саудовскую Аравию.

Встреча министров в Стамбуле

Министры иностранных дел Саудовской Аравии и Пакистана провели двустороннюю встречу на полях министерской встречи Regional Four (R4) с участием Турции, Саудовской Аравии, Пакистана и Египта. Стороны обсудили двусторонние отношения и региональные события, в том числе ситуацию в Йемене.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан и заместитель премьер-министра и глава МИД Пакистана Исхак Дар осудили недавние атаки хуситов на гражданские районы Саудовской Аравии. На более широкой встрече, в которой также участвовали главы МИД Великобритании, Франции, Германии и Италии, министры призвали хуситов немедленно прекратить военные действия, угрозы и атаки и вернуться к политическому процессу.

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