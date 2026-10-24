土耳其国防部长亚沙尔·居莱尔表示，安卡拉不设想其军人在与沙特阿拉伯和巴基斯坦达成的防务协议框架内参与针对也门胡塞武装的作战行动。他说，可能向利雅得提供的军事支持首先应加强威慑，并促进该地区的安全与稳定。

据The National报道，土耳其将在该协议获议会批准后审议沙特阿拉伯提出的军事援助请求，并确定援助规模。沙特阿拉伯和巴基斯坦已批准该文件。

三国协议

麦加防务协议于8月签署，并于本周提交土耳其议会批准。该协议基于以下原则：对一方参与者的攻击将被视为对所有参与者的攻击。

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与此同时，第二条规定，在遭到“另一国家或国家集团”的攻击或军事侵略时提供相互援助。这一表述引发了一个问题：该条约是否适用于胡塞武装的袭击；近几周来，他们加大了对沙特阿拉伯的攻击。

伊斯坦布尔部长会议

沙特阿拉伯和巴基斯坦外交部长在土耳其、沙特阿拉伯、巴基斯坦和埃及参加的区域四方（R4）部长级会议期间举行了双边会晤。双方讨论了双边关系和地区事态发展，包括也门局势。

沙特阿拉伯外交大臣费萨尔·本·法尔汉亲王和巴基斯坦副总理兼外交部长伊沙克·达尔谴责了胡塞武装近期对沙特阿拉伯平民地区的袭击。在英国、法国、德国和意大利外交部长也参加的更广泛会议上，各国外长呼吁胡塞武装立即停止敌对行动、威胁和袭击，并重返政治进程。

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