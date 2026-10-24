Minister obrony Turcji Yaşar Güler oświadczył, że Ankara nie przewiduje udziału swoich wojskowych w działaniach bojowych przeciwko jemeńskim Huti w ramach porozumienia obronnego z Arabią Saudyjską i Pakistanem. Ewentualne wsparcie wojskowe dla Rijadu powinno, jego zdaniem, przede wszystkim wzmacniać odstraszanie oraz sprzyjać bezpieczeństwu i stabilności w regionie.

Jak informuje The National, Turcja rozpatrzy wnioski Arabii Saudyjskiej o pomoc wojskową i określi jej zakres po ratyfikacji porozumienia przez parlament. Arabia Saudyjska i Pakistan już ratyfikowały dokument.

Porozumienie trzech państw

Mekkańskie porozumienie obronne podpisano w sierpniu, a w tym tygodniu przekazano je do ratyfikacji parlamentowi Turcji. Opiera się ono na zasadzie, zgodnie z którą atak na jednego uczestnika jest uznawany za atak na wszystkich.

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Jednocześnie artykuł 2 przewiduje wzajemną pomoc w razie ataku lub agresji wojskowej ze strony „innego kraju lub grupy krajów”. Takie sformułowanie rodzi pytanie, czy traktat będzie obejmował uderzenia Huti, którzy w ostatnich tygodniach zintensyfikowali ataki na Arabię Saudyjską.

Spotkanie ministrów w Stambule

Ministrowie spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej i Pakistanu odbyli dwustronne spotkanie na marginesie spotkania ministerialnego Regional Four (R4) z udziałem Turcji, Arabii Saudyjskiej, Pakistanu i Egiptu. Strony omówiły relacje dwustronne i wydarzenia regionalne, w tym sytuację w Jemenie.

Minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej książę Faisal bin Farhan oraz wicepremier i minister spraw zagranicznych Pakistanu Ishaq Dar potępili niedawne ataki Huti na obszary cywilne Arabii Saudyjskiej. Na szerszym spotkaniu, w którym uczestniczyli również szefowie dyplomacji Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch, ministrowie wezwali Huti do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych, gróźb i ataków oraz powrotu do procesu politycznego.

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