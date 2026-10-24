W Izraelu minister ds. równości społecznej i promowania praw kobiet May Golan była w czwartek przez 10 godzin przesłuchiwana w jednostce policji Lahav 433. Przesłuchanie dotyczyło twierdzeń o możliwym przywłaszczeniu darowizn przeznaczonych dla organizacji non-profit, którą założyła i kierowała, informuje Jerusalem Post. Golan zaprzeczyła wszystkim zarzutom wobec niej.

Podejrzenia dotyczące darowizn

Jedna z części śledztwa dotyczy możliwego wykorzystania środków organizacji na wydatki osobiste. Według publikacji śledczy poinformowali Golan o świadku, który twierdzi, że rzekomo zatrzymała dla siebie około 22 tys. dolarów z darowizn.

Minister pytano także o twierdzenia dotyczące możliwego wykorzystania środków państwowych do celów osobistych. Śledczy oświadczyli, że pracownicy jej ministerstwa przekazali dokumenty i nagrania, które ich zdaniem potwierdzają te podejrzenia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko Golan

Golan nazwała te twierdzenia nieprawdą i oświadczyła, że ma dokumenty pokazujące wykorzystanie wszystkich środków na paczki żywnościowe i pomoc dla osób bezdomnych na południu Tel Awiwu. Po wspomnieniu o nagraniach przekazanych przez pracowników ministerstwa poprosiła śledczych o ich odtworzenie i zadeklarowała gotowość do konfrontacji, poinformowała Walla.

Przesłuchanie zakończyło się po 10 godzinach. Śledztwo trwa, a Golan utrzymuje, że jej dokumenty potwierdzą wykorzystanie darowizn na pomoc ludziom w potrzebie.

Czytaj nas na