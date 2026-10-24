В Израиле министра социального равенства и продвижения прав женщин Мей Голан в четверг в течение 10 часов допрашивали в полицейском подразделении «Лахав 433». Допрос касался утверждений о возможном присвоении пожертвований, предназначенных для некоммерческой организации, которую она основала и возглавляла, сообщает Jerusalem Post. Голан отвергла все обвинения против нее.

Подозрения относительно пожертвований

Одна из частей расследования касается возможного использования средств организации для личных расходов. По данным издания, следователи сообщили Голан о свидетеле, который утверждает, что она якобы забрала себе около 22 тысяч долларов из пожертвований.

Министра также спрашивали об утверждениях относительно возможного использования государственных средств в личных целях. Следователи заявили, что сотрудники ее министерства предоставили документы и записи, которые, по их мнению, подтверждают эти подозрения.

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Позиция Голан

Голан назвала эти утверждения неправдой и заявила, что у нее есть документы, показывающие использование всех средств на продуктовые наборы и помощь бездомным на юге Тель-Авива. После упоминания записей, предоставленных сотрудниками министерства, она попросила следователей воспроизвести их и заявила о готовности к очной ставке, сообщило Walla.

Допрос завершился через 10 часов. Расследование продолжается, а Голан настаивает, что ее документы подтвердят использование пожертвований для помощи нуждающимся людям.

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