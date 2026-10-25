Полиция Израиля заявила о выявлении сети аккаунтов в социальной сети X, которые подозревают в попытке повлиять на результат предстоящих выборов в Кнессет. Часть аккаунтов удалили, чтобы предотвратить ненадлежащее влияние на решения израильских избирателей, сообщает Jerusalem Post.

Проверка полиции и прокуратуры

По данным полиции, подозрительную активность выявили во время совместной операции по мониторингу, проведенной вместе с Государственной прокуратурой. О количестве обнаруженных или удаленных аккаунтов не сообщается.

Комиссар полиции Дэнни Леви заявил, что правоохранители завершили масштабную подготовку для обеспечения безопасности выборов и общественной безопасности после объявления результатов. Он подчеркнул, что полиция не допустит, чтобы насилие, угрозы, подстрекательство или преступные действия нанесли ущерб волеизъявлению граждан.

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Предупреждение о возможном внешнем влиянии

В четверг аналогичные меры объявила израильская служба безопасности Шин Бет: с платформ социальных медиа удалили ряд аккаунтов из-за манипулятивной деятельности. В Шин Бет заявили, что активность этих аккаунтов могла создать возможность для иностранного влияния на выборы.

В конце сентября платформа разведки по открытым источникам Golden Owl сообщала, что связанные с Ираном субъекты использовали аккаунты, владельцы которых выдавали себя за граждан Израиля и публиковали посты об израильской политике. Исследователи выявили публикации о предполагаемой краже результатов голосования и ложную информацию о процедуре выборов.

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