Policja Izraela poinformowała o wykryciu sieci kont w serwisie społecznościowym X, podejrzewanych o próbę wpłynięcia na wynik nadchodzących wyborów do Knesetu. Część kont usunięto, aby zapobiec niewłaściwemu wpływowi na decyzje izraelskich wyborców, informuje Jerusalem Post.

Kontrola policji i prokuratury

Według policji podejrzaną aktywność wykryto podczas wspólnej operacji monitorującej przeprowadzonej wraz z Prokuraturą Państwową. Nie podano liczby wykrytych ani usuniętych kont.

Komisarz policji Danny Levy oświadczył, że organy ścigania zakończyły szeroko zakrojone przygotowania, aby zagwarantować bezpieczeństwo wyborów i bezpieczeństwo publiczne po ogłoszeniu wyników. Podkreślił, że policja nie dopuści, aby przemoc, groźby, podżeganie lub działalność przestępcza zaszkodziły wyrażeniu woli obywateli.

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Ostrzeżenie przed możliwym wpływem z zagranicy

W czwartek podobne działania ogłosiła izraelska służba bezpieczeństwa Szin Bet: z platform mediów społecznościowych usunięto szereg kont z powodu działalności manipulacyjnej. Szin Bet oświadczył, że aktywność tych kont mogła stworzyć możliwość zagranicznego wpływu na wybory.

Pod koniec września platforma wywiadu ze źródeł otwartych Golden Owl informowała, że podmioty powiązane z Iranem wykorzystywały konta, których właściciele podszywali się pod obywateli Izraela i publikowali wpisy o izraelskiej polityce. Badacze wykryli publikacje o rzekomym sfałszowaniu wyników głosowania oraz fałszywe informacje o procedurze wyborczej.

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