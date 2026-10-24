W Meksyku powierzchnia terenów objętych umiarkowaną i silną suszą na dzień 15 października 2026 roku wzrosła do 12,7% powierzchni kraju. To o 5,2 punktu procentowego więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku, gdy takie warunki obejmowały 7,5% terytorium. Pomimo opadów powyżej normy w wielu regionach w pierwszej połowie października, obszar dotknięty suszą w tych kategoriach był niemal o 70% większy niż rok wcześniej.

Susza na południu i południowym wschodzie

Według Mexico News Daily, okres suszy najbardziej dotknął południowy wschód kraju. Łącznie na ponad 35% terytorium Meksyku odnotowano nienormalną suchość, umiarkowaną lub silną suszę. Niewielki obszar na dalekim północnym wschodzie kraju doświadczał ekstremalnej suszy.

W stanie Tabasco umiarkowaną suszę odnotowano na 56,1% powierzchni, a kolejne 19,3% terytorium cierpiało z powodu silnej suszy. W stanie Chiapas wskaźniki te wynosiły odpowiednio 35,9% i 8,4%. W Guerrero umiarkowana susza obejmowała 15,9% stanu, silna zaś 2,1%, natomiast w Oaxace odpowiednio 17,5% i 4,8%.

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Deszcze przyniosły lokalną ulgę

Meksykański Monitoring Suszy poinformował, że niedawne deszcze zmniejszyły obszar nienormalnie suchych regionów oraz stref od umiarkowanej do ekstremalnej suszy w części stanów Chihuahua, Nuevo León i Tamaulipas. Najbardziej zauważalnym rezultatem było zniknięcie ekstremalnej suszy w Tamaulipas.

Opady w pierwszej połowie października wiązano ze stałym napływem zatok niskiego ciśnienia i zatok monsunowych, a także z wpływem huraganów Simon i Trudy na Oceanie Spokojnym oraz burzy tropikalnej Isaias w Zatoce Meksykańskiej, która później stała się huraganem. Jednocześnie deszcze te nie wystarczyły, aby zrekompensować deficyt opadów zgromadzony w poprzednich miesiącach na południu i południowym wschodzie Meksyku.

W porównaniu z drugą połową września sytuacja nieco się poprawiła: udział terytorium kraju bez suszy wzrósł z 64,6% do 64,9%. Jednocześnie na wschodzie i w niektórych obszarach północnego zachodu odnotowano opady poniżej normy.

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