W Brazylii sędzia Federalnego Sądu Najwyższego Alexandre de Moraes nakazał zablokowanie aktywów adwokata Willera Tomaza o wartości do 6 mld reali brazylijskich oraz unieważnienie jego paszportów. Decyzję podjął 23 października w ramach śledztwa dotyczącego możliwego prania pieniędzy, informuje The Rio Times.

Według gazety blokada może objąć mienie ruchome i nieruchome, samoloty oraz statki. Sędzia zezwolił również na ujawnienie informacji bankowych i podatkowych oraz danych o operacjach walutowych Tomaza i czterech spółek: Alcazar Brasil, Alcazar Holdings, Alcazar Global Holdings i Catedral Holdings.

Ograniczenia wobec Tomaza i jego spółek

Banki mają w ciągu 24 godzin przekazać dane o rachunkach tych spółek, w tym o byłych i obecnych współposiadaczach rachunków. Decyzja zawiesza także działalność gospodarczą, finansową i handlową wszystkich spółek Tomaza. Wśród unieważnionych paszportów był paszport dyplomatyczny.

Śledczy uzasadniali potrzebę tych środków tym, że Tomaz opuścił Brazylię po sierpniowym przeszukaniu przeprowadzonym w ramach innej operacji. Według brazylijskich mediów 21 sierpnia poleciał do Miami i nie odnotowano jego powrotu. Funkcjonariusze organów ścigania uznali, że jego wyjazd stwarza ryzyko zniszczenia dowodów, przede wszystkim związanych ze środkami i spółkami za granicą.

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Wzmianki o Fláviu Bolsonaro

W materiałach Policji Federalnej wskazano, że Flávio Bolsonaro był zarejestrowany jako użytkownik z wysokim poziomem dostępu do rachunku Alcazar Holdings w banku Santander. Według śledczych taki profil umożliwiał mu zarządzanie rachunkiem. Policja uważa to za możliwą oznakę ekonomicznego lub faktycznego udziału korporacyjnego senatora, jednak jest to przypuszczenie śledztwa, a nie ustalony fakt. Bolsonaro nie postawiono zarzutów.

Obrona Bolsonaro nazwała fałszywym twierdzenie o wspólnym rachunku i oświadczyła, że Tomaza i rodzinę Bolsonaro łączy jedynie przyjaźń. Adwokaci Tomaza nazwali środki nieproporcjonalnymi, oświadczyli, że ich klient nie ma związku ze sprawą nielegalnych potrąceń z państwowych emerytur, oraz zaprzeczyli transferom pieniędzy między Tomazem a Bolsonaro.

Decyzję wydano dwa dni przed drugą turą wyborów prezydenckich w Brazylii, w której, według źródła, Flávio Bolsonaro rywalizuje z Luizem Inácio Lulą da Silvą.

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