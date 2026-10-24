在巴西，联邦最高法院法官亚历山大·德·莫赖斯下令冻结律师威勒·托马斯价值最高60亿巴西雷亚尔的资产，并注销其护照。据《里约时报》报道，他于10月23日在一项针对可能洗钱行为的调查中作出这一决定。

据该媒体报道，冻结措施可能涵盖动产和不动产、飞机及船只。法官还授权披露托马斯及四家公司的银行和税务信息，以及外汇交易数据。这四家公司分别为：Alcazar Brasil、Alcazar Holdings、Alcazar Global Holdings和Catedral Holdings。

对托马斯及其公司的限制

银行必须在24小时内提供这些公司的账户数据，包括账户前任和现任共同持有人的信息。该决定还暂停托马斯所有公司的经济、金融和商业活动。被注销的护照中包括一本外交护照。

调查人员以托马斯在8月一次作为另一项行动组成部分的搜查后离开巴西为由，说明采取这些措施的必要性。据巴西媒体报道，他于8月21日飞往迈阿密，且没有其返回的记录。执法人员认为，他的离境造成了证据被销毁的风险，尤其是与境外资金和公司有关的证据。

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提及弗拉维奥·博索纳罗

联邦警察的材料称，弗拉维奥·博索纳罗被登记为桑坦德银行Alcazar Holdings账户的高权限用户。调查人员认为，这一账户权限使他能够管理该账户。警方认为，这可能表明该参议员存在经济或事实上的公司参与，但这只是调查假设，而非既定事实。博索纳罗未被提出指控。

博索纳罗的辩护方称有关共同账户的说法不实，并表示托马斯与博索纳罗家族之间仅有友谊关系。托马斯的律师称这些措施不成比例，表示其客户与非法扣减国家养老金一案无关，并否认托马斯与博索纳罗之间存在资金转移。

该决定于巴西总统选举第二轮投票前两天作出。据消息来源称，弗拉维奥·博索纳罗在选举中与路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦竞争。

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