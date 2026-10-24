В Бразилии судья Федерального верховного суда Алешандри де Мораес постановил заблокировать активы адвоката Виллера Томаза на сумму до 6 млрд бразильских реалов и аннулировать его паспорта. Решение он принял 23 октября в рамках расследования возможного отмывания средств, сообщает The Rio Times.

По данным издания, блокировка может охватить движимое и недвижимое имущество, самолеты и суда. Судья также разрешил раскрыть банковскую, налоговую информацию и данные о валютных операциях Томаза и четырех компаний: Alcazar Brasil, Alcazar Holdings, Alcazar Global Holdings и Catedral Holdings.

Ограничения для Томаза и его компаний

Банки должны в течение 24 часов передать данные о счетах этих компаний, в том числе о бывших и нынешних совладельцах счетов. Решение также приостанавливает экономическую, финансовую и коммерческую деятельность всех компаний Томаза. Среди аннулированных паспортов был дипломатический.

Следователи обосновывали необходимость этих мер тем, что после августовского обыска в рамках другой операции Томаз покинул Бразилию. По данным бразильских медиа, он вылетел в Майами 21 августа и не имеет зафиксированного возвращения. Правоохранители считали, что его отъезд создает риск уничтожения доказательств, прежде всего связанных со средствами и компаниями за рубежом.

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Упоминания о Флавиу Болсонару

В материалах Федеральной полиции говорится, что Флавиу Болсонару был зарегистрирован как пользователь с высоким уровнем доступа к счету Alcazar Holdings в банке Santander. По версии следователей, такой профиль давал ему возможность управлять счетом. Полиция считает это возможным признаком экономического или фактического корпоративного участия сенатора, однако это предположение следствия, а не установленный факт. Обвинения Болсонару не предъявлялись.

Защита Болсонару назвала ложным утверждение о совместном счете и заявила, что Томаза и семью Болсонару связывает только дружба. Адвокаты Томаза назвали меры непропорциональными, заявили об отсутствии связи их клиента с делом о незаконных отчислениях из государственных пенсий и отрицали переводы денег между Томазом и Болсонару.

Решение вынесли за два дня до второго тура президентских выборов в Бразилии, где, по данным источника, Флавиу Болсонару соперничает с Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

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