Sondaż: MK ma 48% poparcia w eThekwini — TimesLIVE

W Republice Południowej Afryki partia uMkhonto weSizwe (MK), kojarzona z byłym prezydentem Jacobem Zumą, ma 48% poparcia w metropolii eThekwini w Durbanie. Według sondażu eNCA MarkData, o którym informuje TimesLIVE, wynik ten przybliża MK do uzyskania bezwzględnej większości.

Sojusz Demokratyczny (DA) ma w eThekwini 25,2% poparcia. Wyniki Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC), jak zaznacza TimesLIVE, odzwierciedlają gwałtowny spadek poparcia dla partii w 2024 roku. Partia Wolności Inkatha (IFP) jest jedyną inną siłą polityczną w metropolii, która ma ponad 5% poparcia.

DA prowadzi w Tshwane

W metropolii Tshwane, obejmującej administracyjną stolicę RPA, Pretorię, DA ma 33,9%, a ANC — 24,3%. Z wyników badania wynika, że DA stanie się największą partią w Tshwane, jednak nie uzyska bezwzględnej większości.

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Stosunkowo dobre wyniki w Tshwane osiągają także Economic Freedom Fighters, ActionSA oraz Freedom Front Plus. Według sondażu burmistrzyni Tshwane Nasiphi Moya, reprezentująca ActionSA, jest ponad dwukrotnie popularniejsza niż jej partia. Wszyscy pozostali kandydaci na burmistrza Tshwane mają niższe poparcie niż odpowiadające im partie.

Problemy z wodą i usługami

Respondenci w eThekwini i Tshwane obarczają ANC odpowiedzialnością za problemy ze świadczeniem usług komunalnych. Za jeden z głównych problemów w obu metropoliach uznali zaopatrzenie w wodę. TimesLIVE zauważa również, że słaba reakcja na szkody powodziowe znacząco osłabiła pozycję ANC w eThekwini.

Kandydatom ANC w obu metropoliach szkodzi również niezdolność partii do podjęcia decyzji w sprawie kandydatów na burmistrzów. Sondaż przeprowadzono od 12 sierpnia do 10 września wśród 6 tysięcy naukowo wybranych zarejestrowanych wyborców, którzy planują głosować w wyborach lokalnych 4 listopada. W każdej z sześciu największych metropolii kraju przebadano tysiąc osób. Badanie oparto na założeniu frekwencji na poziomie 48,8%, a margines błędu dla każdej metropolii wynosi około 3%.

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