Опрос: MK имеет 48% поддержки в Этеквини — TimesLIVE

В Южно-Африканской Республике партия uMkhonto weSizwe (MK), которую связывают с бывшим президентом Джейкобом Зумой, имеет 48% поддержки в метрополии Этеквини в Дурбане. Согласно опросу eNCA MarkData, о котором сообщает TimesLIVE, этот результат приближает MK к абсолютному большинству.

Демократический альянс (DA) в Этеквини имеет 25,2% поддержки. Показатели Африканского национального конгресса (ANC), как отмечает TimesLIVE, отражают резкое падение поддержки партии в 2024 году. Партия свободы Инката (IFP) является единственной другой политической силой в метрополии, имеющей более 5% поддержки.

DA лидирует в Тшване

В метрополии Тшване, в которую входит административная столица ЮАР Претория, DA имеет 33,9%, а ANC — 24,3%. Согласно результатам исследования, DA станет крупнейшей партией в Тшване, однако не получит абсолютного большинства.

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Относительно сильные результаты в Тшване также имеют Economic Freedom Fighters, ActionSA и Freedom Front Plus. Согласно опросу, мэр Тшване Насифа Мойя, представляющая ActionSA, более чем вдвое популярнее своей партии. Все остальные кандидаты на пост мэра Тшване имеют более низкую поддержку, чем соответствующие партии.

Проблемы с водой и услугами

Респонденты в Этеквини и Тшване возлагают ответственность за проблемы с предоставлением муниципальных услуг на ANC. Одной из главных проблем в двух метрополиях они назвали водоснабжение. TimesLIVE также отмечает, что слабая реакция на ущерб от наводнений существенно ослабила позиции ANC в Этеквини.

Кандидатам ANC в обеих метрополиях также вредит неспособность партии определиться с кандидатами на посты мэров. Опрос проводился с 12 августа по 10 сентября среди 6 тысяч научно отобранных зарегистрированных избирателей, которые планируют голосовать на местных выборах 4 ноября. В каждой из шести крупнейших метрополий страны опросили по тысяче человек. Исследование основывалось на предположении о явке в 48,8%, а погрешность для каждой метрополии составляет около 3%.

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