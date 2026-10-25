Опитування: MK має 48% підтримки в еТеквіні — TimesLIVE

У ПАР партія uMkhonto weSizwe (MK), яку пов’язують із колишнім президентом Джейкобом Зумою, має 48% підтримки у Дурбанській метрополії еТеквіні. За даними опитування eNCA MarkData, про яке повідомляє TimesLIVE, цей результат наближає MK до загальної більшості.

Демократичний альянс (DA) в еТеквіні має 25,2% підтримки. Показники Африканського національного конгресу (ANC), як зазначає TimesLIVE, відображають різке падіння підтримки партії у 2024 році. Партія свободи Інката (IFP) є єдиною іншою політичною силою в метрополії, що має понад 5% підтримки.

DA лідирує у Тшване

У метрополії Тшване, до якої входить адміністративна столиця ПАР Преторія, DA має 33,9%, а ANC — 24,3%. За результатами дослідження, DA стане найбільшою партією в Тшване, однак не здобуде загальної більшості.

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Відносно сильні результати в Тшване також мають Economic Freedom Fighters, ActionSA та Freedom Front Plus. Згідно з опитуванням, мер Тшване Насіфі Мойя, яка представляє ActionSA, більш ніж удвічі популярніша за свою партію. Усі інші кандидати на посаду мера Тшване мають нижчу підтримку, ніж відповідні партії.

Проблеми з водою та послугами

Респонденти в еТеквіні та Тшване покладають відповідальність за проблеми з наданням муніципальних послуг на ANC. Однією з головних проблем у двох метрополіях вони назвали водопостачання. У TimesLIVE також зазначають, що слабка реакція на збитки від повеней суттєво послабила позиції ANC в еТеквіні.

Кандидатам ANC в обох метрополіях також шкодить нездатність партії визначитися з кандидатами на посади мерів. Опитування проводили з 12 серпня до 10 вересня серед 6 тисяч науково відібраних зареєстрованих виборців, які планують голосувати на місцевих виборах 4 листопада. У кожній із шести найбільших метрополій країни опитали по тисячі людей. Дослідження ґрунтувалося на припущенні про явку 48,8%, а похибка для кожної метрополії становить близько 3%.

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