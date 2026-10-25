民调：MK在埃特奎尼支持率达48%——TimesLIVE

在南非，与前总统雅各布·祖马有关联的uMkhonto weSizwe（MK）党在德班埃特奎尼大都会区的支持率为48%。据TimesLIVE报道，eNCA MarkData民调显示，这一结果使MK更接近获得绝对多数席位。

民主联盟（DA）在埃特奎尼的支持率为25.2%。TimesLIVE指出，非洲人国民大会（ANC）的数据反映出该党在2024年的支持率大幅下滑。因卡塔自由党（IFP）是该大都会区唯一支持率超过5%的其他政治力量。

DA在茨瓦内领先

在包括南非行政首都比勒陀利亚在内的茨瓦内大都会区，DA的支持率为33.9%，ANC为24.3%。研究结果显示，DA将成为茨瓦内最大的政党，但不会获得绝对多数。

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经济自由斗士党、ActionSA和自由阵线加在茨瓦内的表现也相对较强。民调显示，代表ActionSA的茨瓦内市长纳西菲·莫亚的受欢迎程度是其所在政党的两倍以上。其他所有茨瓦内市长候选人的支持率都低于各自所属政党。

供水和公共服务问题

埃特奎尼和茨瓦内的受访者认为，市政服务提供问题应由ANC负责。他们将供水列为两个大都会区的主要问题之一。TimesLIVE还指出，对洪灾损失的应对不力显著削弱了ANC在埃特奎尼的地位。

ANC在两个大都会区的候选人还受到该党无法确定市长候选人的影响。该调查于8月12日至9月10日进行，受访对象为6,000名经科学抽样选出的登记选民，他们计划在11月4日的地方选举中投票。该国六个最大的都会区各调查了1,000人。研究基于48.8%的投票率假设，每个大都会区的误差幅度约为3%。

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