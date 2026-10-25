Ministerstwo Skarbu RPA zaproponowało zmiany legislacyjne, zgodnie z którymi podwyżki wynagrodzeń w gminach będą wymagały zgody ministra finansów. Inicjatywa przewiduje również zaostrzenie kontroli nad powoływaniem dyrektorów finansowych w lokalnych organach władzy, informuje TimesLIVE.

Kontrola wydatków gmin

Propozycje zawarto w dwóch projektach ustaw nowelizujących ustawę o zarządzaniu finansami publicznymi oraz ustawę o zarządzaniu finansami gmin. Jest to pierwszy szeroko zakrojony przegląd południowoafrykańskiego ustawodawstwa finansowego od 2003 roku.

Główny dyrektor skarbu ds. wdrażania ustawy o finansach gminnych Wayne McComans oświadczył, że zmiany mają zapewnić zatwierdzanie wyłącznie takich podwyżek wynagrodzeń, na które stać konkretną gminę. Jak zaznaczył, skarb nie zamierza ingerować w gwarantowany konstytucyjnie proces negocjacji pracowniczych na szczeblu lokalnym, lecz chce oceniać wpływ proponowanych decyzji na finanse gmin.

Zgodnie z proponowanymi zasadami podwyżki wynagrodzeń w sektorze gminnym będzie można wprowadzać wyłącznie za zgodą ministra finansów. Urzędnicy i organy wykonawcze, które zatwierdzą budżety bez pokrycia lub nieuzgodnione podwyżki, mogą otrzymać nakazy przestrzegania wymogów z sankcjami.

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Powołania i naruszenia finansowe

Skarb chce także oceniać kandydatów na stanowiska dyrektorów finansowych gmin. McComans zaznaczył, że obowiązujące wymogi dotyczące kwalifikacji i doświadczenia takich urzędników były wcześniej ignorowane. Rady gmin zachowają konstytucyjne uprawnienie do powoływania kierowników, ale muszą reagować na zalecenia skarbu dotyczące kandydatów.

Osobno projekty przewidują utworzenie w strukturze skarbu stałego komitetu do badania naruszeń finansowych. Główny księgowy skarbu Shabir Khan oświadczył, że zmiany mają wdrożyć rekomendacje Komisji Zondo dotyczące osobistej odpowiedzialności osób sprawujących funkcje polityczne i członków zarządów instytucji publicznych za naruszenia przepisów finansowych.

Od wyższych menedżerów planuje się także wymagać zgłaszania nowemu komitetowi i organom ścigania nielegalnych poleceń polityków, w tym ustnych. Nieopłacenie rachunków w określonym terminie 30 dni proponuje się uznać za naruszenie prawa.

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