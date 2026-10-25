南非国家财政部提出立法修正案，规定市政机构的薪资上调须经财政部长批准。该倡议还 предусматривает加强对地方政府财务主管任命的监督，TimesLIVE报道。

监督市政支出

这些提案载于两项法案草案，旨在修订《公共财政管理法》和《市政财政管理法》。这是南非自2003年以来首次对金融立法进行大规模审查。

财政部负责实施《市政财政管理法》的首席主任韦恩·麦科曼斯表示，这些修改旨在确保只批准特定市政机构在财政上能够负担的加薪方案。他说，财政部无意干预宪法保障的地方层面劳资谈判程序，但希望评估拟议决定对市政财政的影响。

根据拟议规则，市政部门的薪资上调只能在获得财政部长同意后实施。批准无资金保障预算或未经批准加薪的官员和行政机构，可能会收到附带制裁的合规指令。

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任命与财务违规

财政部还希望评估市政机构财务主管职位的候选人。麦科曼斯指出，对这类官员的资格和经验的现行要求此前曾被忽视。市政委员会将保留任命管理人员的宪法权力，但必须对财政部有关候选人的建议作出回应。

此外，法案草案规定在财政部架构内设立一个调查财务违规行为的常设委员会。财政部总会计师沙比尔·汗表示，这些修改旨在落实宗多委员会的建议，即政治职务人员和公共机构理事会成员应就违反金融立法承担个人责任。

还计划要求高级管理人员向新委员会和执法机构报告政治人物发出的非法指示，包括口头指示。未在规定的30日期限内支付账单，拟被视为违反法律。

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