Национальное казначейство ЮАР предложило законодательные изменения, согласно которым повышение зарплат в муниципалитетах будет требовать согласования с министром финансов. Инициатива также предусматривает усиление контроля за назначением финансовых директоров в местных органах власти, сообщает TimesLIVE.

Контроль за расходами муниципалитетов

Предложения содержатся в двух законопроектах о внесении изменений в Закон об управлении государственными финансами и Закон об управлении муниципальными финансами. Это первый масштабный пересмотр финансового законодательства ЮАР с 2003 года.

Главный директор казначейства по вопросам имплементации Закона о муниципальных финансах Уэйн Маккоманс заявил, что изменения должны обеспечить утверждение только тех повышений зарплат, которые финансово посильны для конкретного муниципалитета. По его словам, казначейство не намерено вмешиваться в гарантированный конституцией процесс трудовых переговоров на местном уровне, однако хочет оценивать влияние предлагаемых решений на финансы муниципалитетов.

Согласно предложенным правилам, повышение зарплат в муниципальном секторе можно будет вводить только с согласия министра финансов. Должностные лица и исполнительные органы, которые будут утверждать необеспеченные бюджеты или несогласованные повышения, могут получить предписания о соблюдении требований с санкциями.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Назначения и финансовые нарушения

Казначейство также хочет оценивать кандидатов на должности финансовых директоров муниципалитетов. Маккоманс отметил, что действующие требования к квалификации и опыту таких должностных лиц ранее игнорировались. Муниципальные советы сохранят конституционное полномочие назначать руководителей, однако должны реагировать на рекомендации казначейства относительно кандидатов.

Отдельно законопроекты предусматривают создание постоянного комитета по расследованию финансовых нарушений в структуре казначейства. Генеральный бухгалтер казначейства Шабир Хан заявил, что изменения должны реализовать рекомендации комиссии Зондо о персональной ответственности политических должностных лиц и членов правлений государственных учреждений за нарушения финансового законодательства.

Старших менеджеров также планируют обязать сообщать новому комитету и правоохранительным органам о незаконных указаниях политиков, в частности устных. Неуплату счетов в установленный 30-дневный срок предлагают считать нарушением законодательства.

Читай нас в