W Ammanie, stolicy Jordanii, w czwartek w ataku nożem zginął funkcjonariusz służb bezpieczeństwa, a drugi został ranny. Podejrzany o atak został zatrzymany — podaje Jerusalem Post, powołując się na jordańską Dyrekcję Bezpieczeństwa Publicznego.

Atak w pobliżu ambasady Sri Lanki

Według Dyrekcji atak miał miejsce w pobliżu ambasady Sri Lanki. Urząd oświadczył, że wstępne śledztwo wskazuje na zamiar napastnika przeprowadzenia „ataku terrorystycznego” na funkcjonariuszy bezpieczeństwa publicznego. Ocena ta ma charakter wstępny.

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Wcześniejszy atak na kościół

Mniej niż dwa tygodnie wcześniej, 23 października, uzbrojeni mężczyźni otworzyli ogień podczas pogrzebu w kościele w muhafazie Karak. Zginęło wówczas dziewięć osób, a kolejne 40 zostało rannych. Był to rzadki atak na chrześcijańską mniejszość w kraju.

Nie było od razu jasne, czy atak nożem w Ammanie był powiązany ze strzelaniną w kościele. Po ataku w Karaku król Jordanii Abdullah oświadczył, że terrorystom nie zostanie pozwolone zagrażać jedności i bezpieczeństwu kraju.

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