W czwartek, 22 października, w Shenzhen na południu chińskiej prowincji Guangdong otwarto bezpośrednią trasę pasażerską do Ułan Bator, stolicy Mongolii. Ceremonia uruchomienia lotu Shenzhen—Ułan Bator odbyła się tego dnia na lotnisku w Shenzhen.

Jak informuje ECNS, trasę będzie obsługiwać mongolska linia lotnicza Hunnu Air. Przewoźnik będzie wykorzystywał samoloty E190.

Loty w każdy czwartek

Hunnu Air będzie wykonywać jeden lot tam i z powrotem w każdy czwartek. W materiale opublikowano również zdjęcie z ceremonii uruchomienia połączenia, udostępnione przez lotnisko w Shenzhen.

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Połączenie z Mongolią

Nowa trasa uzupełnia siatkę połączeń lotniska w Shenzhen w Azji Północno-Wschodniej. Zapewnia ona obszarowi Wielkiej Zatoki Guangdong—Hongkong—Makau dogodniejsze połączenie lotnicze z Mongolią dla handlu, turystyki i kontaktów międzyludzkich.

Obecnie lotnisko w Shenzhen ma 46 tras pasażerskich do 25 krajów partnerskich chińskiej inicjatywy „Jeden Pas, Jedna Droga”.

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