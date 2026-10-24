В Пакистане ограничили движение в Южном Вазиристане — Dawn

Администрации Верхнего и Нижнего Южного Вазиристана в Пакистане ввели на субботу ограничения по статье 144, закрыв отдельные рынки, коммерческие центры и ключевые дороги. Решение объяснили соображениями безопасности и необходимостью обеспечить перевозку материально-технических грузов для сил безопасности, сообщает Dawn.

Соответствующие отдельные распоряжения в пятницу вечером издали заместительница комиссара Нижнего Южного Вазиристана Мусаррат Заман и заместитель комиссара Верхнего Южного Вазиристана Ирфан Али. Документы регулируют передвижение людей, доступ к определенным дорогам и другие виды деятельности в районах, на которые распространяются ограничения.

Ограничения в Нижнем Южном Вазиристане

В Нижнем Южном Вазиристане действие статьи 144 распространено, в частности, на базар Ваны, объездную дорогу Ваны и другие населенные пункты. Запрещено движение по маршрутам через Вану, Тиарза-Гейт, Караб-Кот, Танаи, перекресток Азизабад и мост Даргаи. Также закрыт въезд на дороги, соединяющие Гул-Кач с Той-Хуллахом и Танаи.

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Передвижение по этим маршрутам будет разрешено только в экстренных случаях и при предварительном согласовании с полицией или силами безопасности. Водителям приказали останавливать транспортные средства на расстоянии не менее 50 метров от силовиков. Администрация предупредила, что за нарушение ограничений предусмотрена ответственность согласно закону.

Закрытые дороги и рынки

В Верхнем Южном Вазиристане ограничения ввели в техсилах Сервекай и Сарарогха, а также прилегающих районах. Там также приказали закрыть рынки и коммерческие центры. Въезд запретили на дорогах в направлениях Ладхи, Макина, Сарарогхи, Назар-Хеля, моста Даргаи, Мади-Джана, Шин-Варсака и Джандолы, а также на маршрутах через Сервекай, Молей-Хан-Сараи, Барванд, Асман-Манзу и Торвам.

Для экстренных поездок необходимы разрешение полиции или сил безопасности и проверка документов. Работникам кампаний по вакцинации против полиомиелита разрешили передвигаться после подтверждения личности. Водителям в Верхнем Южном Вазиристане также приказали останавливаться в 50 метрах от силовиков, а всем пассажирам — выходить из автомобилей.

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