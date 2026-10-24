巴基斯坦限制南瓦济里斯坦通行——黎明报

巴基斯坦上南瓦济里斯坦和下南瓦济里斯坦的行政当局于周六根据第144条实施限制措施，关闭了部分市场、商业中心和关键道路。有关方面将这一决定解释为出于安全考虑，以及为安全部队运输后勤物资的需要，据《黎明报》报道。

下南瓦济里斯坦副专员穆萨拉特·扎曼和上南瓦济里斯坦副专员伊尔凡·阿里于周五晚间分别发布了相关命令。这些文件对受限制地区人员流动、指定道路通行及其他活动作出规定。

下南瓦济里斯坦的限制措施

在下南瓦济里斯坦，第144条的适用范围尤其扩大至瓦纳集市、瓦纳绕行道路及其他居民点。经由瓦纳、蒂亚尔扎门、卡拉布科特、塔奈、阿齐扎巴德十字路口和达尔盖大桥的路线禁止通行。连接古尔卡奇与托伊胡拉和塔奈的道路也禁止进入。

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仅在紧急情况下，并经警方或安全部队事先同意，方可在这些路线上通行。司机被要求在距离安全人员至少50米处停车。行政当局警告称，违反限制措施将依法承担责任。

关闭的道路和市场

上南瓦济里斯坦的限制措施在塞尔韦凯和萨拉罗加两个特希尔及邻近地区实施。当地还被命令关闭市场和商业中心。通往拉德希、马金、萨拉罗加、纳扎尔赫尔、达尔盖大桥、马迪贾恩、申瓦尔萨克和詹多拉方向的道路，以及经由塞尔韦凯、莫莱汗萨赖、巴尔万德、阿斯曼曼扎和托尔瓦姆的路线均禁止进入。

紧急出行须获得警方或安全部队许可，并接受证件检查。脊髓灰质炎疫苗接种活动工作人员在确认身份后获准通行。上南瓦济里斯坦的司机也被要求在距离安全人员50米处停车，所有乘客则必须下车。

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