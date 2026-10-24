Pakistan ograniczył ruch w Południowym Waziristanie — Dawn

Administracje Górnego i Dolnego Południowego Waziristanu w Pakistanie wprowadziły na sobotę ograniczenia na podstawie artykułu 144, zamykając wybrane rynki, centra handlowe i kluczowe drogi. Decyzję wyjaśniono względami bezpieczeństwa oraz koniecznością zapewnienia transportu ładunków logistycznych dla sił bezpieczeństwa — informuje Dawn.

Odpowiednie odrębne zarządzenia wydali w piątek wieczorem zastępczyni komisarza Dolnego Południowego Waziristanu Musarrat Zaman oraz zastępca komisarza Górnego Południowego Waziristanu Irfan Ali. Dokumenty regulują przemieszczanie się ludzi, dostęp do wyznaczonych dróg oraz inne działania na obszarach objętych ograniczeniami.

Ograniczenia w Dolnym Południowym Waziristanie

W Dolnym Południowym Waziristanie działanie artykułu 144 rozszerzono między innymi na bazar w Wanie, obwodnicę Wany oraz inne miejscowości. Zakazano ruchu trasami przez Wanę, Tiarza Gate, Karab Kot, Tanai, skrzyżowanie Azizabad i most Dargai. Zamknięto również wjazd na drogi łączące Gul Kach z Toi Khullahem i Tanai.

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Przemieszczanie się tymi trasami będzie dozwolone wyłącznie w sytuacjach nagłych i po wcześniejszym uzgodnieniu z policją lub siłami bezpieczeństwa. Kierowcom nakazano zatrzymywać pojazdy w odległości co najmniej 50 metrów od funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa. Administracja ostrzegła, że za naruszenie ograniczeń grozi odpowiedzialność zgodnie z prawem.

Zamknięte drogi i rynki

W Górnym Południowym Waziristanie ograniczenia wprowadzono w tehsilach Serwekai i Sararogha oraz na przyległych obszarach. Nakazano tam również zamknięcie rynków i centrów handlowych. Zakazano wjazdu na drogi w kierunku Ladhi, Makina, Sararoghi, Nazar Khela, mostu Dargai, Madi Jana, Shin Warsaka i Jandoli, a także na trasy przez Serwekai, Moley Khan Sarai, Barwand, Asman Manza i Torwam.

W przypadku pilnych podróży wymagane są zezwolenie policji lub sił bezpieczeństwa oraz kontrola dokumentów. Pracownikom kampanii szczepień przeciwko polio zezwolono na przemieszczanie się po potwierdzeniu tożsamości. Kierowcom w Górnym Południowym Waziristanie również nakazano zatrzymywać się 50 metrów od funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa, a wszystkim pasażerom — wysiadać z pojazdów.

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