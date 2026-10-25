Глава МИД Ирана Аббас Арагчи во время телевизионного мероприятия в Тегеране заявил, что возможное возобновление войны с Израилем и Соединенными Штатами не изменит политику его страны. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Заявление Арагчи

Комментарий министра прозвучал на фоне усиления угроз новых атак на Иран со стороны США и Израиля, пишет издание. Президент США Дональд Трамп 23 октября заявил, что Вашингтон «может провести еще одну небольшую Epic Fury», имея в виду американо-израильскую кампанию против Ирана, которая, по данным источника, началась 28 февраля.

Арагчи сказал, что в последнее время появились разговоры о новой войне, однако он уже думает о послевоенном периоде. По его словам, политика Ирана останется неизменной независимо от того, начнется ли война. Министр также заявил, что США и Израиль уже дважды прибегали к таким действиям и не получат другого результата в случае их повторения.

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Ситуация в Ормузском проливе

По информации Asharq Al-Awsat, прекращение огня между Ираном и США 8 апреля завершило наиболее интенсивные боевые действия, хотя в районе стратегического Ормузского пролива продолжались эпизодические обмены огнем. В последние недели эти столкновения утихли.

Издание отмечает, что Тегеран заявляет о контроле над проливом с начала войны и регулярно атаковал суда, пытавшиеся пройти без его разрешения. США в ответ поддерживают морскую контрблокаду иранских портов.

В июне Иран и США согласовали меморандум, который должен был обозначить путь к постоянному урегулированию конфликта, однако договоренность позднее сорвалась: стороны обвинили друг друга в ее нарушении. Тегеран призвал вернуться к соглашению. Арагчи заявил, что маршруты судоходства и управление Ормузским проливом уже не будут такими, как раньше, а для достижения мира регион должен двигаться к полному отсутствию иностранных сил.

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