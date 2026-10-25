В Сеуле, Южная Корея, на мосту Джамсу провели фестиваль жареной курицы с 400-метровым общим столом. Мероприятие состоялось в воскресенье, накануне закрытия моста для автомобильного движения и его превращения в пешеходное пространство, сообщает Korea Herald.

Две сессии для участников

Первый фестиваль Ttuchi-Ttuchi Chicken Day стал частью Car-Free Jamsu Bridge Ttubeok-Ttubeok Festival. Организатором мероприятия выступила мэрия Сеула. Для посетителей провели две 90-минутные сессии — в 16:00 и 18:00. Каждая была рассчитана примерно на тысячу участников, то есть всего примерно на две тысячи человек.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Гости регистрировались заранее и могли выбрать блюда из меню 10 франшиз, в том числе BBQ, Puradak, Mom’s Touch, Mexicana Chicken и Jadam Chicken. К фестивалю также присоединились Manseok Dakgangjeong из Сокчхо, а также сеульские Chicken Today и Banpo Chicken.

Пешеходное пространство на мосту

Участникам двух сессий выдали браслеты разных цветов: они обозначали выбор между классической жареной курицей и яннём-чикен — корейской курицей в сладко-остром соусе. В понедельник мост Джамсу должны закрыть для транспорта в рамках превращения в пешеходную зону. Открыть это пешеходное пространство планируют в следующем году.

Читай нас в