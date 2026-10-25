Фонд ООН по реагированию на потери и ущерб одобрил выделение Непалу 21,6 млн долларов на восстановление после разрушительных наводнений в августе. Средства предназначены для помощи правительству страны в преодолении последствий стихийного бедствия, сообщает The Hindu.

Помощь после наводнений

Выплата составляет примерно 205 крор индийских рупий. Помощь одобрил Фонд по реагированию на потери и ущерб, который действует в рамках финансового механизма Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Механизм был создан для поддержки развивающихся стран, особенно уязвимых к изменению климата. Фонд должен помогать им реагировать на экономические и неэкономические потери, связанные с экстремальными погодными явлениями и постепенно развивающимися процессами.

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Как был создан фонд

Правительства договорились о создании фонда на климатической конференции COP27 в 2022 году. Руководящий документ механизма был принят на COP28 в 2023 году.

По состоянию на 15 марта 2026 года 27 государств заявили об обязательствах предоставить фонду в общей сложности 822,06 млн долларов. Из этой суммы 629,70 млн долларов составили грантовые взносы.

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