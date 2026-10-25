Fundusz ONZ na rzecz reagowania na straty i szkody zatwierdził przyznanie Nepalowi 21,6 mln dolarów na odbudowę po niszczycielskich powodziach w sierpniu. Środki mają pomóc rządowi kraju w przezwyciężeniu skutków klęski żywiołowej, informuje The Hindu.

Pomoc po powodziach

Wypłata wynosi około 205 crore rupii indyjskich. Pomoc zatwierdził Fundusz na rzecz reagowania na straty i szkody, działający w ramach mechanizmu finansowego Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Mechanizm utworzono, aby wspierać kraje rozwijające się, które są szczególnie narażone na zmianę klimatu. Fundusz ma pomagać im reagować na straty ekonomiczne i pozaekonomiczne związane z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi oraz procesami zachodzącymi stopniowo.

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Jak utworzono fundusz

Rządy uzgodniły utworzenie funduszu podczas konferencji klimatycznej COP27 w 2022 roku. Dokument zarządzający mechanizmem przyjęto na COP28 w 2023 roku.

Według stanu na 15 marca 2026 roku 27 państw zadeklarowało zobowiązania do przekazania funduszowi łącznie 822,06 mln dolarów. Z tej kwoty 629,70 mln dolarów stanowiły wkłady grantowe.

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