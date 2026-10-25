В Нигерии организация Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP) подала иск против федерального правительства в Суд Сообщества ЭКОВАС в столице Абудже. Она требует отчитаться о более чем ₦78,8 млрд государственных средств, предназначенных для программ денежных выплат и социальной защиты. Об этом сообщает Premium Times Nigeria.

Иск зарегистрирован под номером ECW/CCJ/APP/42/26. SERAP ссылается на ежегодный отчет генерального аудитора федерации за 2024 год, опубликованный 7 августа 2026 года. Согласно иску, отчет охватывал различные периоды с января 2023 года по 31 декабря 2024 года и содержал замечания относительно финансовых операций Министерства гуманитарных дел и сокращения бедности, Национального офиса денежных трансфертов и Национального координационного офиса сетей социальной защиты.

Замечания аудита

По данным SERAP, генеральный аудитор поставил под сомнение примерно ₦33,751 млрд, которые в 2023 году якобы перечислили более чем 3,2 млн домохозяйств в 35 штатах. В иске указано, что для проверки платежей и сверки данных получателей не предоставили достаточных записей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В отчете также говорится о ₦36,744 млрд выплат, проведенных без предварительного аудита, и о ₦4,616 млрд расходов без надлежащего документального подтверждения. Среди других сумм, вызвавших вопросы, названы ₦350,182 млн на регистрацию получателей, ₦89,511 млн на закупки для магазинов и ₦17,422 млн авансов на дизельное топливо.

Требования SERAP

Организация просит суд обязать власти провести независимое и оперативное расследование замечаний, указанных в отчете аудитора. SERAP также требует вернуть средства в случае подтверждения их незаконного расходования, утраты или присвоения, а также принять правовые или административные меры в отношении ответственных лиц с соблюдением надлежащей процедуры.

Кроме того, истец просит предоставить полный и проверяемый пакет платежных документов, данных о получателях, документов по верификации и сверке, а также усилить финансовый контроль, аудит и механизмы проверки получателей социальной помощи. SERAP утверждает, что ненадлежащее администрирование таких программ может нарушать права уязвимых домохозяйств на социальную защиту и достаточный уровень жизни. Дата слушания по делу еще не назначена.

Читай нас в