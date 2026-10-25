在尼日利亚，社会经济权利与问责项目组织（Socio-Economic Rights and Accountability Project，SERAP）在首都阿布贾的西非国家经济共同体法院对联邦政府提起诉讼。该组织要求就超过788亿奈拉、用于现金转移和社会保护项目的公共资金作出说明。据Premium Times Nigeria报道。

该案登记编号为ECW/CCJ/APP/42/26。SERAP援引了联邦审计长2024年度报告，该报告于2026年8月7日发布。根据诉状，该报告涵盖从2023年1月至2024年12月31日的不同期间，并包含对人道主义事务和减贫部、国家现金转移办公室及国家社会安全网协调办公室财务操作的意见。

审计意见

据SERAP称，审计长对约337.51亿奈拉提出质疑，这笔资金据称于2023年转给了35个州超过320万户家庭。诉状指出，未提供足够记录以核查付款并核对受益人数据。

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报告还提及367.44亿奈拉未经事先审计即进行的付款，以及46.16亿奈拉缺乏适当文件证明的支出。其他引发疑问的金额包括用于受益人登记的3.50182亿奈拉、用于商店采购的8951.1万奈拉，以及用于柴油的1742.2万奈拉预付款。

SERAP的要求

该组织请求法院责令当局对审计报告中列出的意见进行独立且迅速的调查。SERAP还要求，如确认资金被非法支出、遗失或侵占，则追回资金，并在遵守正当程序的前提下，对责任人采取法律或行政措施。

此外，原告请求提供完整且可核查的付款、受益人数据、核验和核对文件，并加强对社会援助受益人的财务控制、审计和核查机制。SERAP称，此类项目管理不当可能侵犯脆弱家庭享有社会保护和适足生活水平的权利。该案的听证日期尚未确定。

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