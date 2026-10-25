W Nigerii organizacja Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP) złożyła pozew przeciwko rządowi federalnemu do Sądu Wspólnoty ECOWAS w stolicy, Abudży. Domaga się rozliczenia ponad ₦78,8 mld środków publicznych przeznaczonych na programy transferów pieniężnych i ochrony socjalnej. Poinformował o tym Premium Times Nigeria.

Sprawa została zarejestrowana pod numerem ECW/CCJ/APP/42/26. SERAP powołuje się na roczny raport Generalnego Audytora Federacji za 2024 rok, opublikowany 7 sierpnia 2026 roku. Według pozwu raport obejmował różne okresy od stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku i zawierał uwagi dotyczące operacji finansowych Ministerstwa Spraw Humanitarnych i Ograniczania Ubóstwa, Krajowego Biura Transferów Pieniężnych oraz Krajowego Biura Koordynacyjnego Sieci Bezpieczeństwa Socjalnego.

Uwagi audytowe

Według SERAP Generalny Audytor zakwestionował około ₦33,751 mld, które rzekomo przekazano w 2023 roku ponad 3,2 mln gospodarstw domowych w 35 stanach. W pozwie wskazano, że nie przedstawiono wystarczających dokumentów do weryfikacji płatności i uzgodnienia danych beneficjentów.

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W raporcie mowa jest także o ₦36,744 mld płatności dokonanych bez wcześniejszego audytu oraz o ₦4,616 mld wydatków bez odpowiedniego potwierdzenia dokumentacyjnego. Wśród innych kwot, które wzbudziły wątpliwości, wymieniono ₦350,182 mln na rejestrację beneficjentów, ₦89,511 mln na zakupy dla sklepów i ₦17,422 mln zaliczek na olej napędowy.

Żądania SERAP

Organizacja prosi sąd o zobowiązanie władz do przeprowadzenia niezależnego i niezwłocznego dochodzenia w sprawie uwag wskazanych w raporcie audytora. SERAP domaga się również odzyskania środków, jeśli potwierdzone zostanie ich bezprawne wydatkowanie, utrata lub przywłaszczenie, oraz podjęcia działań prawnych lub administracyjnych wobec osób odpowiedzialnych, z zachowaniem należytej procedury.

Ponadto powód wnosi o przekazanie pełnego i możliwego do zweryfikowania pakietu dokumentów dotyczących płatności, danych beneficjentów, weryfikacji i uzgodnień, a także o wzmocnienie kontroli finansowej, audytu i mechanizmów weryfikacji odbiorców pomocy społecznej. SERAP twierdzi, że niewłaściwe zarządzanie takimi programami może naruszać prawa wrażliwych gospodarstw domowych do ochrony socjalnej i odpowiedniego poziomu życia. Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.

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