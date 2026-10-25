В Израиле глава партии People of Israel Офер Винтер заявил, что не исключает вхождения в коалицию как с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, так и с Гади Айзенкотом из Yashar. Ключевым условием он назвал реализацию правой политики. Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на интервью Винтера N12 News.

Условие для участия в коалиции

По словам Винтера, Израилю необходимо широкое правительство. Он отметил, что готов сотрудничать с Нетаньяху или другими правыми политиками, которых уважает, чтобы влиять на государственную политику. В то же время, по его мнению, такое правительство должно быть широкой правой коалицией.

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Винтер также утверждает, что 13% избирателей хотят проголосовать за People of Israel, хотя последние опросы не показывают преодоления партией избирательного барьера. Политик связал это с кампанией, которая, по его словам, убеждает потенциальных сторонников, что партия не сможет преодолеть барьер.

Требования партии

Ранее в этом месяце Винтер заявлял, что его поддержка Нетаньяху не является безусловной и зависит от соблюдения требований People of Israel. Среди них он назвал решительный военный результат в Газе, эмиграцию из Газы, принятие закона о призыве ультраортодоксальных граждан в Армию обороны Израиля и формирование правой коалиции, которой не придется полагаться на Ицхака Гольдкнопфа из партии «Объединенный иудаизм Торы», чтобы обеспечить 61-й мандат в Кнессете.

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