W Izraelu lider partii People of Israel Ofer Winter oświadczył, że nie wyklucza wejścia do koalicji zarówno z premierem Binjaminem Netanjahu, jak i z Gadim Ajzenkotem z Yashar. Za kluczowy warunek uznał realizację prawicowej polityki. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na wywiad Wintera dla N12 News.

Warunek udziału w koalicji

Według Wintera Izrael potrzebuje szerokiego rządu. Zaznaczył, że jest gotów współpracować z Netanjahu lub innymi prawicowymi politykami, których szanuje, aby wpływać na politykę państwa. Jednocześnie jego zdaniem taki rząd musi być szeroką prawicową koalicją.

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Winter twierdzi również, że 13% wyborców chce zagłosować na People of Israel, choć ostatnie sondaże nie pokazują, aby partia przekraczała próg wyborczy. Polityk powiązał to z kampanią, która — jak twierdzi — przekonuje potencjalnych zwolenników, że partia nie będzie w stanie przekroczyć progu.

Wymagania partii

Wcześniej w tym miesiącu Winter oświadczył, że jego poparcie dla Netanjahu nie jest bezwarunkowe i zależy od spełnienia postulatów People of Israel. Wśród nich wymienił zdecydowany rezultat militarny w Gazie, emigrację z Gazy, uchwalenie ustawy o poborze ultraortodoksyjnych obywateli do Sił Obronnych Izraela oraz utworzenie prawicowej koalicji, która nie musiałaby polegać na Icchaku Goldknopfie z partii Zjednoczony Judaizm Tory, aby zapewnić 61. mandat w Knesecie.

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