Вінтер не виключив коаліції з Нетаньягу та Айзенкотом — Jerusalem Post

В Ізраїлі голова партії People of Israel Офер Вінтер заявив, що не виключає входження до коаліції як із прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, так і з Гаді Айзенкотом із Yashar. Ключовою умовою він назвав реалізацію правої політики. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на інтерв’ю Вінтера N12 News.

Умова для участі в коаліції

За словами Вінтера, Ізраїлю потрібен широкий уряд. Він зазначив, що готовий співпрацювати з Нетаньягу або іншими правими політиками, яких поважає, щоб впливати на державну політику. Водночас, на його думку, такий уряд має бути широкою правою коаліцією.

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Вінтер також стверджує, що 13% виборців хочуть віддати голос за People of Israel, хоча останні опитування не показують подолання партією виборчого бар’єра. Політик пов’язав це з кампанією, яка, за його словами, переконує потенційних прихильників, що партія не зможе подолати бар’єр.

Вимоги партії

Раніше цього місяця Вінтер заявляв, що його підтримка Нетаньягу не є безумовною та залежить від дотримання вимог People of Israel. Серед них він назвав рішучий військовий результат у Газі, еміграцію з Гази, ухвалення закону про призов ультраортодоксальних громадян до Армії оборони Ізраїлю та формування правої коаліції, якій не доведеться покладатися на Іцхака Гольдкнопфа з партії «Об’єднаний юдаїзм Тори», аби забезпечити 61-й мандат у Кнесеті.

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