在以色列，People of Israel党领导人奥费尔·温特表示，他不排除与总理本雅明·内塔尼亚胡以及Yashar的加迪·艾森科特共同加入联盟的可能性。他称，关键条件是实施右翼政策。《耶路撒冷邮报》援引温特接受N12 News采访时的说法报道了此事。

加入联盟的条件

温特表示，以色列需要一个广泛的政府。他指出，为了影响国家政策，他准备与内塔尼亚胡或其他他所尊重的右翼政治人物合作。同时，他认为，这样的政府必须是一个广泛的右翼联盟。

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温特还称，13%的选民希望投票支持People of Israel，尽管最近的民调并未显示该党能够跨越选举门槛。这名政治人物将此归因于一场活动；据他所说，该活动让潜在支持者相信该党无法跨越门槛。

该党的要求

本月早些时候，温特表示，他对内塔尼亚胡的支持并非无条件，取决于People of Israel的要求是否得到满足。他列出的要求包括：在加沙取得决定性的军事结果、从加沙移民、通过一项关于征召超正统派公民加入以色列国防军的法律，以及组建一个不必依赖联合妥拉犹太教党成员伊扎克·戈尔德克诺普夫来确保议会第61个席位的右翼联盟。

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