В Иордании усилили безопасность после нападения на церковь — Cyprus Mail

В Иордании усилили безопасность возле торговых центров, иностранных посольств и других объектов после вооруженного нападения на греческую православную церковь в мухафазе Карак. По данным посольства США в Аммане, меры приняли, пока правоохранители разыскивают нападавших.

В результате атаки погибли восемь человек, еще 40 получили ранения. Нападавшие до сих пор не задержаны.

Стрельба во время похорон

Как сообщает Cyprus Mail, стрельба произошла в пятницу днем во время похорон в греческой православной церкви в мухафазе Карак. Нападавшие вели огонь в течение нескольких минут.

Иорданские власти назвали произошедшее актом экстремистского терроризма. Ответственность за нападение пока никто не взял. Правоохранители заявили, что сейчас слишком рано определять, связаны ли нападавшие с известными группировками в Иордании или за ее пределами.

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Реакция властей

На видео Reuters видно, как полиция патрулирует возле церкви в деревне Хамуд, расположенной примерно в 120 километрах к юго-западу от Аммана.

Премьер-министр Джафар Хассан заявил, что нападение стало следствием террористической идеологии и слепого экстремизма, и власти не позволят обществу пойти по этому пути. Король Иордании Абдалла посетил Карак через несколько часов после атаки и пообещал наказать виновных.

Подобные нападения в Иордании случаются редко. В то же время власти страны ранее заявляли, что неоднократно предотвращали заговоры исламистских боевиков.

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