Jordania wzmacnia bezpieczeństwo po ataku na kościół — Cyprus Mail

W Jordanii wzmocniono ochronę w pobliżu centrów handlowych, zagranicznych ambasad i innych obiektów po zbrojnym ataku na grecką cerkiew prawosławną w muhafazie Karak. Według ambasady USA w Ammanie środki podjęto, podczas gdy organy ścigania poszukują napastników.

W wyniku ataku zginęło osiem osób, a kolejnych 40 zostało rannych. Napastnicy wciąż nie zostali zatrzymani.

Strzelanina podczas pogrzebu

Jak informuje Cyprus Mail, do strzelaniny doszło w piątek po południu podczas pogrzebu w greckiej cerkwi prawosławnej w muhafazie Karak. Napastnicy prowadzili ogień przez kilka minut.

Jordańskie władze nazwały zdarzenie aktem ekstremistycznego terroryzmu. Nikt dotąd nie przyznał się do odpowiedzialności za atak. Organy ścigania oświadczyły, że obecnie jest zbyt wcześnie, by ustalić, czy napastnicy są powiązani ze znanymi ugrupowaniami w Jordanii lub poza jej granicami.

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Reakcja władz

Na nagraniu Reutersa widać, jak policja patroluje okolice cerkwi w wiosce Hamud, położonej około 120 kilometrów na południowy zachód od Ammanu.

Premier Dżafar Hassan oświadczył, że atak był skutkiem terrorystycznej ideologii i ślepego ekstremizmu oraz że władze nie pozwolą społeczeństwu pójść tą drogą. Król Jordanii Abdullah odwiedził Karak kilka godzin po ataku i obiecał ukarać winnych.

Podobne ataki w Jordanii zdarzają się rzadko. Jednocześnie władze kraju wcześniej oświadczały, że wielokrotnie udaremniały spiski islamistycznych bojowników.

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