Prezydent Libanu Joseph Aoun podczas wizyty w Trypolisie obiecał zakończyć wieloletnie zaniedbywanie miasta i rozwijać projekty tworzące miejsca pracy. Była to pierwsza od 15 lat wizyta urzędującego prezydenta kraju w drugim co do wielkości mieście Libanu, informuje The National.

Obietnica przywrócenia usług publicznych

Przemawiając w rezydencji rządowej w Trypolisie, Aoun oświadczył, że nadszedł czas, by położyć kres zaniedbywaniu miasta i rozwiązać problemy społeczno-gospodarcze jego mieszkańców. Jak powiedział, państwo musi być przy mieszkańcach, a odbudowa zaufania wymaga usług publicznych dostępnych dla wszystkich.

Prezydent powiedział również, że władze planują realizację projektów tworzących miejsca pracy. Aoun został uroczyście powitany w Trypolisie. Miasto należy do najbardziej zmarginalizowanych i najbiedniejszych w kraju, choć mieszkają tam także niektórzy z najbogatszych libańskich polityków.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wizyty w kluczowych obiektach miasta

Program podróży Aouna obejmował wizyty w Pałacu Sprawiedliwości, porcie w Trypolisie, specjalnej strefie ekonomicznej oraz na Międzynarodowych Targach Raszida Karamiego — obiektach ważnych dla rozwoju gospodarczego miasta.

W Pałacu Sprawiedliwości prezydent nazwał walkę z korupcją narodowym priorytetem i podkreślił potrzebę niezależnego wymiaru sprawiedliwości. Towarzyszyli mu minister spraw wewnętrznych Ahmad Hajjar, minister sprawiedliwości Adel Nassar oraz wysokiej rangi funkcjonariusze służb bezpieczeństwa.

Burmistrz Trypolisu Abdel Hamid Karime nazwał podróż historyczną po latach zaniedbywania miasta. Ostatnia znana wizyta urzędującego prezydenta Libanu w Trypolisie odbyła się w listopadzie 2011 roku.

Czytaj nas na