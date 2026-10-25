W RPA stację uzdatniania wody w Bronkhorstspruit, należącą do gminy Tshwane, zamknięto 14 października po tym, jak badania wykazały obecność pałeczki okrężnicy E. coli w wodzie. Inspektorzy ustalili, że w obiekcie od 23 września nie było chloru, a stacja działała bez niego przez 21 dni. Po spożyciu zanieczyszczonej wody setki mieszkańców zgłosiły się z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, informuje TimesLIVE.

Niewykonany plan

Departament Wody i Sanitacji już w lutym wysłał do gminy pismo o niespełnianiu przez stację wymogów. W odpowiedzi władze Tshwane przedstawiły plan usunięcia naruszeń, jednak nie zrealizowały żadnego ze zobowiązań w wyznaczonych terminach.

Według Anet Muir, dyrektorki ds. monitorowania zgodności w departamencie, w raporcie Blue Drop za 2023 rok stacja uzyskała 42,3% pod względem zgodności ze standardami wody pitnej, przy wskaźniku referencyjnym wynoszącym co najmniej 95%. Do końca maja gmina miała zmodernizować filtrację, do końca lipca zainstalować dwie nowe pompy wody surowej i zmodernizować centrum sterowania silnikami. Do końca sierpnia zobowiązała się również uruchomić pompy wysokiego podnoszenia, przeprowadzić naprawy i usunąć osad, a także zatrudnić krytycznie potrzebny personel.

Kolejne badania w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu również wykazały niespełnianie wymogów: w próbkach wody wykrywano E. coli. Burmistrz Tshwane Nasiphi Moya podczas posiedzenia komisji parlamentarnej przyznała, że miasto nie wdrożyło własnego planu naprawy sytuacji.

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Chorzy i kontrole

Według stanu na 19 października krajowy Departament Zdrowia odnotował 595 przypadków chorób żołądkowo-jelitowych, w tym 269 pacjentów w Bronkhorstspruit. Wśród chorych było 262 dzieci w wieku poniżej czterech lat, a 18 osób hospitalizowano. Codzienne liczenie przypadków przerwano po wykryciu problemów w systemie raportowania, w którym część przypadków policzono dwukrotnie, a części nie uwzględniono.

Moya oświadczyła, że chlor skończył się po tym, jak dostawca zażądał czterokrotnego podwyższenia ceny, a negocjacje nie przyniosły rezultatu. Poinformowała także o zawieszeniu kierownika stacji w następstwie wstępnej kontroli i zleciła niezależne śledztwo dotyczące zamówień, pracy obiektu, zarządzania i informowania społeczeństwa.

Departament Wody i Sanitacji złożył zawiadomienie o przestępstwie, a Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Południowoafrykańska Komisja Praw Człowieka rozpoczęły kontrole. Osobno inspekcja wykryła problemy z chlorowaniem także w zakładach uzdatniania wody Findlay w Tshwane: mieszkańców centralnej dzielnicy biznesowej Pretorii w nocy z czwartku ostrzeżono, że woda nie nadaje się do picia.

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