南非茨瓦内市辖区内的布朗克霍斯特斯普雷特水处理厂于10月14日停运，此前检测在水中发现了大肠杆菌E. coli。检查人员发现，该设施自9月23日起没有氯，水厂在无氯情况下运行了21天。饮用受污染的水后，数百名居民因胃肠道疾病就医，TimesLIVE报道。

未完成的计划

水务与卫生部门早在2月就向该市政府致函，指出该水厂的运行不符合要求。作为回应，茨瓦内当局提交了一项消除违规问题的计划，但未能按规定期限履行任何承诺。

该部门合规监测主任阿内特·缪尔表示，在2023年Blue Drop报告中，该水厂在饮用水标准合规指标上的得分为42.3%，而基准至少应为95%。该市政府原定在5月底前升级过滤系统，在7月底前安装两台新的原水泵并升级电机控制中心。其还承诺在8月底前投用高扬程泵、进行维修和清除污泥，并雇用急需的工作人员。

6月、7月、8月和9月的后续检测同样显示不符合要求：水样中发现了E. coli。茨瓦内市长纳西菲·莫亚在议会委员会会议上承认，该市没有实施其自身的整改计划。

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患者与检查

截至10月19日，国家卫生部门记录了595例胃肠道疾病病例，其中269名患者在布朗克霍斯特斯普雷特。患者中包括262名四岁以下儿童，18人住院。由于报告系统被发现存在问题，每日病例统计被停止，其中部分病例被重复计算，部分则未被计入。

莫亚表示，在供应商要求将价格提高四倍后，氯用完了，而谈判没有结果。她还表示，根据初步检查结果，水厂负责人已被停职，并下令对采购、设施运营、管理及公众信息发布进行独立调查。

水务与卫生部门已提出刑事投诉，公共保护官办公室和南非人权委员会已启动调查。此外，一项检查还发现茨瓦内Findlay水处理设施存在氯化问题：比勒陀利亚中央商务区居民在周四夜间被警告，该水不适合饮用。

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