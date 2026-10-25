В ЮАР водоочистную станцию в Бронкхорстспруйте, входящем в муниципалитет Тшване, остановили 14 октября после того, как анализы выявили в воде кишечную палочку E. coli. Инспекторы установили, что на объекте не было хлора с 23 сентября, а станция работала без него 21 день. После употребления загрязненной воды сотни жителей обратились с желудочно-кишечными расстройствами, сообщает TimesLIVE.

Невыполненный план

Департамент водоснабжения и санитарии еще в феврале направил муниципалитету письмо о несоответствии работы станции требованиям. В ответ власти Тшване представили план устранения нарушений, однако не выполнили ни одно из обязательств в установленные сроки.

По словам директора по мониторингу соблюдения требований департамента Анет Мьюир, в отчете Blue Drop за 2023 год станция набрала 42,3% по показателям соответствия стандартам питьевой воды при ориентире не менее 95%. Муниципалитет должен был до конца мая обновить фильтрацию, до конца июля установить два новых насоса для сырой воды и модернизировать центр управления двигателями. До конца августа он также обязался ввести в эксплуатацию насосы высокого подъема, провести ремонт и удалить ил, а также нанять критически необходимый персонал.

Последующие анализы в июне, июле, августе и сентябре также подтвердили несоответствие требованиям: в пробах воды выявляли E. coli. Мэр Тшване Насифи Мойя на заседании парламентского комитета признала, что город не реализовал собственный план исправления ситуации.

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Больные и проверки

По состоянию на 19 октября национальный Департамент здравоохранения зафиксировал 595 случаев желудочно-кишечных заболеваний, в том числе 269 пациентов в Бронкхорстспруйте. Среди заболевших были 262 ребенка младше четырех лет, а 18 человек госпитализировали. Ежедневный учет случаев прекратили после выявления проблем в системе отчетности, где часть случаев посчитали дважды, а часть не учли.

Мойя заявила, что хлор закончился после того, как поставщик потребовал повысить цену вчетверо, а переговоры не дали результата. Она также сообщила об отстранении руководителя станции по итогам предварительной проверки и поручила провести независимое расследование закупок, работы объекта, управления и информирования населения.

Департамент водоснабжения и санитарии подал уголовную жалобу, а Управление общественного защитника и Южноафриканская комиссия по правам человека начали проверки. Отдельно инспекция выявила проблемы с хлорированием и на водоочистных сооружениях Findlay в Тшване: жителей центрального делового района Претории в ночь на четверг предупредили, что вода опасна для питья.

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