Президент Ливана Жозеф Аун во время визита в Триполи пообещал прекратить многолетнее пренебрежение городом и развивать проекты по созданию рабочих мест. Это был первый за 15 лет визит действующего президента страны во второй по величине город Ливана, сообщает The National.

Обещание восстановить государственные услуги

Выступая в правительственной резиденции Триполи, Аун заявил, что пришло время положить конец пренебрежению городом и решить социально-экономические проблемы его жителей. По его словам, государство должно быть рядом с жителями, а восстановление доверия требует доступных для всех государственных услуг.

Президент также сказал, что власти планируют реализовать проекты по созданию рабочих мест. В Триполи Ауна торжественно встретили. Город относится к числу наиболее маргинализированных и бедных в стране, хотя там живут и некоторые из самых богатых ливанских политиков.

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Визиты на ключевые объекты города

Программа поездки Ауна предусматривала посещение Дворца правосудия, порта Триполи, специальной экономической зоны и Международной ярмарки Рашида Караме — объектов, важных для экономического развития города.

Во Дворце правосудия президент назвал борьбу с коррупцией национальным приоритетом и подчеркнул необходимость независимой судебной системы. Его сопровождали министр внутренних дел Ахмад Хаджар, министр юстиции Адель Нассар и высокопоставленные сотрудники сил безопасности.

Мэр Триполи Абдель Хамид Кариме назвал поездку исторической после многих лет пренебрежения городом. Последний известный визит действующего президента Ливана в Триполи состоялся в ноябре 2011 года.

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