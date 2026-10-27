Губернатор нигерийского штата Тараба Агбу Кефас продлил еще на шесть месяцев действие статуса района местного самоуправления Карим-Ламидо как территории, требующей особого внимания к безопасности. Решение приняли после нападения на общину Биннари 23 октября, сообщает Premium Times Nigeria.

Решение после нападения

Губернатор объявил о продлении мер в понедельник после экстренного совещания по вопросам безопасности в доме T.Y. Danjuma в Джалинго, столице штата. По данным издания, в результате нападения погибли десятки жителей, а несколько семей пережили травматический опыт.

Полиция первоначально подтвердила гибель 10 человек. Позднее появились сообщения о более высоком числе жертв после обнаружения тел в прилегающих районах.

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Расследование и защита общин

Кефас заявил, что продление статуса должно обеспечить дальнейшие операции по обеспечению безопасности в районе, где насилие угрожает жизни людей, их средствам к существованию и мирному сосуществованию. Он поручил соответствующим органам установить местонахождение пропавших без вести и оказать поддержку пострадавшим и их семьям.

Губернатор также приказал силовым структурам расследовать перемещения нападавших и возможные мотивы, в том числе проверить, были ли они связаны с другой преступной деятельностью. Он призвал к скоординированному ответу в сфере безопасности для защиты Биннари и соседних общин.

Карим-Ламидо впервые определили как территорию, требующую особого внимания к безопасности, в январе 2026 года исполнительным указом №1. Причинами стали повторяющиеся межобщинные столкновения, нападения бандитов и конфликты между фермерами и скотоводами.

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