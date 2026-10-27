В Бейт-Шемеше протестующие повредили избирательный участок — Jerusalem Post

В израильском городе Бейт-Шемеш 27 октября, в день выборов, протестующие совершили акт вандализма на избирательном участке, сообщает Jerusalem Post.

Призывы не голосовать

По данным издания, протестующие разместили знаки с призывами не участвовать в голосовании. Также они выбросили мусор перед входными воротами избирательного участка.

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Заявление Haredi Public Party

Партия Haredi Public Party заявила, что ее члены подверглись насильственным нападениям на участках в Бней-Браке, Бейт-Шемеше и Бейтар-Илите. В этих городах партия установила информационные пункты для потенциальных избирателей. По словам политической силы, нападения произошли на участках, где действовали эти пункты.

Партия заявила, что подала жалобу в полицию Израиля и Центральную избирательную комиссию. Jerusalem Post отмечает, что сообщения об инцидентах обновляются.

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