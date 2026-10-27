Protestujący uszkodzili lokal wyborczy w Beit Szemesz — Jerusalem Post

W izraelskim mieście Beit Szemesz 27 października, w dniu wyborów, protestujący dopuścili się aktu wandalizmu w lokalu wyborczym — informuje Jerusalem Post.

Apele, by nie głosować

Według gazety protestujący umieścili znaki wzywające do nieuczestniczenia w głosowaniu. Wyrzucili także śmieci przed bramą wejściową do lokalu wyborczego.

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Oświadczenie Haredi Public Party

Partia Haredi Public Party oświadczyła, że jej członkowie padli ofiarą brutalnych ataków w lokalach wyborczych w Bnei Braku, Beit Szemesz i Beitar Illit. W tych miastach partia utworzyła punkty informacyjne dla potencjalnych wyborców. Według ugrupowania ataki miały miejsce w lokalach wyborczych, w których działały te punkty.

Partia oświadczyła, że złożyła skargę na policję Izraela oraz do Centralnej Komisji Wyborczej. Jerusalem Post zaznacza, że informacje o incydentach są aktualizowane.

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