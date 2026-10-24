黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩在访问的黎波里期间承诺结束多年来对该市的忽视，并发展创造就业机会的项目。这是15年来该国现任总统首次访问黎巴嫩第二大城市，据《The National》报道。

承诺恢复公共服务

奥恩在的黎波里政府官邸发表讲话时表示，现在是结束对该市的忽视并解决其居民社会经济问题的时候了。他说，国家必须与居民站在一起，而重建信任需要人人都能获得的公共服务。

总统还表示，当局计划实施创造就业机会的项目。奥恩在的黎波里受到隆重欢迎。该市是该国最边缘化、最贫困的城市之一，尽管一些黎巴嫩最富有的政治人士也居住在那里。

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访问城市关键设施

奥恩的行程包括参观司法宫、的黎波里港、特别经济区和拉希德·卡拉米国际博览会场馆——这些设施对该市经济发展至关重要。

在司法宫，总统称反腐败斗争是国家优先事项，并强调需要独立的司法体系。陪同他的有内政部长艾哈迈德·哈贾尔、司法部长阿德尔·纳萨尔以及安全部队高级官员。

的黎波里市长阿卜杜勒·哈米德·卡里梅称，此次行程在该市多年被忽视后具有历史意义。黎巴嫩现任总统上一次已知访问的黎波里是在2011年11月。

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