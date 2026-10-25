Na Tajwanie dostawy przeciwlotniczych pocisków Tien Kung IV, znanych również jako Sky Bow IV, przy obecnym poziomie finansowania mogą rozpocząć się nie wcześniej niż w 2028 roku. Do tego czasu podstawą obrony powietrznej Tajwanu pozostaną tajwańskie Tien Kung III oraz amerykańskie Patriot Advanced Capability-3, podał Taipei Times, powołując się na nienazwanego przedstawiciela resortu obrony.

Opóźnienie nowego systemu

Według rozmówcy gazety na harmonogram wpływają ograniczenia produkcyjne dotyczące Tien Kung IV, a także opóźnienie planowanego amerykańskiego pakietu uzbrojenia o wartości 420 mld nowych dolarów tajwańskich, czyli 12,92 mld dolarów amerykańskich. Pakiet nie został jeszcze ogłoszony. Do sprzętu, którego dostawy są opóźnione, należą pociski Patriot PAC-3 o zwiększonym zasięgu oraz Narodowy Zaawansowany System Rakiet Przeciwlotniczych NASAMS.

Ministerstwo Obrony Narodowej Tajwanu po trwającym rok sporze budżetowym z ustawodawcami zdecydowało się finansować zakup Tien Kung IV z corocznego budżetu, a nie ze specjalnych programów budżetowych. Resort uważa ten pocisk za kluczowy przechwytujący pocisk wysokiego pułapu dla T-Dome, planowanego sieciowego systemu obrony powietrznej Tajwanu.

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Stawka na istniejące pociski

Pociski Tien Kung III i PAC-3, według oceny urzędnika, pozostaną podstawą obrony powietrznej przez kolejne trzy do pięciu lat. Narodowy Instytut Nauki i Technologii Chung-Shan przeprowadził pomyślne testy przyspieszonej produkcji Tien Kung III i jest zdolny wytwarzać 96 takich pocisków rocznie, powiedział rozmówca.

Na Tajwanie przewidziano 13 stanowisk Tien Kung III, w tym ukończonych i planowanych. Mogą one przyjąć Tien Kung IV dzięki wspólnym cechom radarów i wyrzutni obu systemów. Instytut przekazał również sektorowi prywatnemu technologie produkcji ponad połowy komponentów nowego pocisku, w tym części aktywnych głowic naprowadzających i aktywnych anten z elektronicznym skanowaniem fazowym.

Aby zniwelować lukę w zdolnościach, rząd proponuje dodatkowo przeznaczyć 13 mld nowych dolarów tajwańskich na materiały i linie montażowe. Opracowany przez instytut system zarządzania walką jednostek obrony przeciwlotniczej może integrować Tien Kung III, Tien Kung IV i PAC-3.

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