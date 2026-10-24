Nigeria planuje rozbudowę estakady w Makurdi — Premium Times Nigeria

Władze federalne Nigerii oraz rząd stanu Benue planują rozbudowę estakady Wurukum w mieście Makurdi, aby usprawnić ruch w pobliżu ruchliwego ronda. Proponowane zmiany przewidują zwiększenie szerokości jezdni po każdej stronie konstrukcji. Poinformował o tym Premium Times Nigeria.

Przegląd projektu

Federalny kontroler robót w stanie Benue, Mukaila Danladi, powiedział, że niektóre elementy budowy są poddawane przeglądowi po wystąpieniu gubernatora stanu Hyacintha Alii. Według niego zmiany mają zwiększyć przepustowość estakady i ułatwić ruch pojazdów w rejonie ronda Wurukum.

Pierwotny projekt przewidywał łączną szerokość estakady wynoszącą 11 metrów: dwie jezdnie po 3,65 metra, chodnik dla pieszych o szerokości 0,7 metra oraz pas rozdzielający o szerokości 0,4 metra. W proponowanym wariancie szerokość jezdni po każdej stronie ma wynosić 10,3 metra, a pasa rozdzielającego — jeden metr. Zmieniony projekt nadal wymaga zatwierdzenia.

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Postęp budowy

Według Danladiego budowa estakady została zrealizowana w 69,87%. Przegląd projektu spowolnił prace przy elementach objętych zmianami. Po zatwierdzeniu zaktualizowanego planu władze mogą wprowadzić dodatkowe objazdy w rejonie budowy. Część wcześniejszych ograniczeń ruchu została już zniesiona, aby ułatwić przemieszczanie się.

Budowa estakady oficjalnie rozpoczęła się 15 września 2025 roku w ramach drugiego etapu projektu drogi Makurdi–Ninth Mile z rozdzielonymi jezdniami. Estakada jest częścią pierwszego odcinka tej trasy. Danladi poinformował również, że na około 150 kilometrach drogi Makurdi–Otukpo–Ninth Mile–Enugu prace dotarły do warstwy poprzedzającej ułożenie asfaltu, a końcową nawierzchnię asfaltową wykonano na około 87 kilometrach.

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